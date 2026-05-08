Meksika’nın Sinaloa eyaleti facia gibi bir yangına sahne oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre; Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezi yerel saatle 14.30 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meksika'da alışveriş merkezinde yangın: Çok sayıda can kabı var Meksika'nın Sinaloa eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yangın Los Mochis kentindeki Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezinde yerel saatle 14.30'da bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın saat 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor ve ölü/yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kendi imkânları ile hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu belirten yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti.