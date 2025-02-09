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 | Berkay Alptekin

Meksika'da katliam gibi kaza! Saniyeler içinde küle döndü: Çok sayıda ölü var

Meksika'da içerisinde 48 yolcu bulunan otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi hayatını kaybetti. Eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 12:16

Meksika'nın Tabasco eyaletinde Escárcega şehrinin yakınlarında bir otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen çarpışmanın ardından alevler içinde kalan otobüsün tamamen yandığı belirtildi.

Cancun'dan Tabasco'ya seyahat ettiği belirtilen araçta 48 yolcu bulunduğu ifade edildi. Otobüs firması kazanın nedeninin araştırıldığını ifade ederken, otobüsün hız sınırları içinde seyrettiğini belirtti.

KİMLİK BELİRLEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Tabasco eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Tabasco Hükümet Sekreteri Ramiro Lopez, yetkililerin hayatını kaybedenlerin sayısı ve kimlikleri konusunda ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi.

 

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