Samsun'da feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

05 Şubat 2025 07:51 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 08:05

İstanbul'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü Samsun'da kamyona çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybederken 16 yolcu ise yaralandı.

Feci kaza Samsun'da meydana geldi. Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi.

YOL KENARINDAKİ KAMYONA ÇARPTI

Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü kamyona çarptı ve su kanalının kenarına çıktı. Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ARAÇTA CAN PAZARI YAŞANDI"

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.