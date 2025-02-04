Tunceli'de feci kaza! Hafif ticari araç kayaya çarptı: Ölü ve yaralılar var
Tunceli'de kontrolden çıkan bir otomobil kayaya çarptı. Feci kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Biri ağır 5 kişi de yaralandı.
Tunceli-Erzincan karayolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Rabat köyü yakınlarındaki kazada yoldan çıkan hafif ticari araç kayaya çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Rabat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan Ankara plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayaya çarptı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 5 YARALI VAR
Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.