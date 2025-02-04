Tunceli'de feci kaza! Hafif ticari araç kayaya çarptı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Şubat 2025 17:04 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:44

Tunceli'de kontrolden çıkan bir otomobil kayaya çarptı. Feci kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Biri ağır 5 kişi de yaralandı.

Tunceli-Erzincan karayolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Rabat köyü yakınlarındaki kazada yoldan çıkan hafif ticari araç kayaya çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Rabat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan Ankara plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayaya çarptı. ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 1 ÖLÜ, 5 YARALI VAR Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haberler Liseli 2 öğrencinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişme! Gizli odada yakalandı! Tekirdağ'da korkunç olay! Trafik canavarı 1.97 promille bir aileyi yok etti: Sadece 10 yıl yatacak