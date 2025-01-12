Meksika'da şiddetli deprem: Ülke 6,1 ile sallandı

12 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:14

Meksika'nın Mazanillo şehri yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 30 kilometrelik derinlikte meydana geldiği, ardından ise tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.

Meksika​'nın Manzanillo şehri şiddetli depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Manzanillo şehri yakınları olarak belirtildi. Depremin büyüklüğü ise 6,1 olarak açıklandı. BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Volcano Discovery uzmanları, Meksika'nın Colima eyaletine bağlı Tecoman kasabasına 61 kilometre uzaklıktaki Manzanillo'da yerel saatle 02:32 civarında (GMT 08:32) "6.1 büyüklüğünde çok güçlü bir deprem​" meydana geldiğini bildirdi.

CAN KAYBI VE HASAR BİLDİRİLMEDİ

Uzmanlar, depremin 30 kilometrelik derinliğe sahip olduğunu ve geniş bir bölgede hissedildiğini belirtti. Depremin ardından can kaybı ya da önemli bir hasar bildirilmedi.

Uzmanlar, tsunami riskinin bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan bölgede son zamanlarda meydana gelen depremler, kayıplara yol açabilecek heyelanlar gibi ikincil tehlikeler neden oluyor.