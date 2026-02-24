Meksika'daki yeni kartel lideri 'El Yogurt' olabilir! 2 bin 500 askerle önlem alındı

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından ülke karıştı, sokaklar yangın yerine döndü. Özellikle şiddet olaylarıyla savaş alanına dönen Jalisco eyaletine ek olarak 2 bin 500 asker daha gönderileceği belirtildi. Eyaletteki asker sayısı 9 bin 500'e yükseldi.

YENİ KARTEL LİDERİ 'EL YOGURT' OLABİLİR

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından 'intikam saldırıları' düzenlenirken yeni kartel lideri olabilmek için de kılıçlar çekildi. 'El Yogurt' lakaplı 29 yaşındaki Abraham Jesus Ambriz Cano'nun yeni lider olabileceği konuşuluyor.

El Mencho’nun "kişisel ölüm mangasını" yöneten El Yogurt, eski Kolombiyalı askerlerden oluşan "Operativa Yogurt” adlı birimi komuta ediyordu. Operativa Yogurt'un CJNG kartelinin logosunun kapağında yer aldığı ve 2024 yılında çıkmış adına şarkı bile yazıldığı belirtiliyor.

El Yogurt, Meksika'nın güneybatısındaki bölgelerdeki silahlı hücrelerin kontrolünü elinde tutarak askeri kapasiteyi idare ediyor.

Öte yandan 'El Yogurt' ismi Meksika'da da 'yoğurt' demek.

EL MENCHO'NUN ÜVEY OĞLU EL 03

Kartel liderliği için konuşulan bir diğer isim ise Juan Carlos Valencia Gonzalez. Öldürülen El Mencho'nun üvey oğlu. 'El 03' lakaplı üvey oğul, kartelin ana kara para aklamasında önemli rol oynuyor.

MEKSİKA'DA NELER OLDU?

Meksika güvenlik güçleri, El Mencho'yu yakalamak üzere pazar günü Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde askeri operasyon gerçekleştirmişti. Kartel üyelerinin orduya karşılık vermesiyle çıkan çatışma sonucu El Mencho dahil 7 kartel üyesi hayatını kaybetmişti.

Meksika ordusundan ise 3 kişi yaralanmıştı. El Mencho'nun ölümünün ardından kartel üyeleri 20 eyalette yol kapatıp araçları ve iş yerlerini ateşe vermiş, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırırken, güvenlik güçleri ile çatışmaya girmişti. El Mencho'nun ölümünün ardından kartel tarafından düzenlenen 6 saldırıda aralarında 25 ulusal muhafız, 1 gardiyan, başsavcılıkta çalışan 1 personel ile 1 sivil olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum dün yaptığı açıklamada, "Şu anda önemli olan, tüm nüfusun, tüm Meksika'nın barış ve güvenliğini garanti altına almaktır" ifadelerini kullanarak sokaklardaki durumun daha iyi olduğunu ve sakinleştiğini belirtmişti.

Sheinbaum kartel üyelerinin 20 eyalette yollara kurduğu 250'den fazla barikatın da kaldırıldığını vurgulamıştı.