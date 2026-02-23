Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından intikam saldırıları! Halka 'evde kalın' çağrıları

Meksika'da kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesinin ardından birçok eyalette şiddet olayları başladı. Şiddet olaylarının 'intikam amacıyla' olduğu belirtildi ve halka 'evde kalın' çağrısı yapıldı.

Meksika'da uyuşturucu karteli lideri Nemesio Oseguera (El Mencho) düzenlenen bir askeri operasyonla öldürüldü. El Mencho'nun öldürülmesi ülkenin birçok noktasında şiddet olaylarının baş göstermesine neden oldu. Silahlı gruplar sokaklara döküldü, yolları kapattı, araçları ve iş yerlerini ateşe verdi.

Meksika'da uyuşturucu karteli lideri Nemesio Oseguera (El Mencho)'nun askeri operasyonla öldürülmesi sonrası ülkede şiddet olayları baş gösterdi.
El Mencho'nun öldürülmesinin ardından silahlı gruplar sokaklara dökülerek yolları kapattı, araçları ve iş yerlerini ateşe verdi.
Bazı kentlerde turist ve yurttaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapılırken, kamyon sürücülerine güvenli güzergâhları kullanmaları veya depolara geri dönmeleri tavsiye edildi.
Şiddet olayları nedeniyle Puerto Vallarta uçuşlarını iptal eden havayolu şirketleri oldu.
Reuters'a konuşan bir kaynak, saldırıların Oseguera'nın öldürülmesine karşı 'intikam amacıyla' düzenlendiğini belirtti.
Aguascalientes ve Colima eyaletlerinde askeri araçların mahallelerde ilerlediği, kartel üyelerinin yolları kamyonetlerle kapattığı görüntüler paylaşıldı.
Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından intikam saldırıları! Halka 'evde kalın' çağrıları

Yetkililer bazı kentlerde turist ve yurttaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. Kamyon sürücülerine güvenli güzergâhları kullanmaları ya da depolara geri dönmeleri tavsiye edildi. Şiddet olaylarının ardından Air Canada, United Airlines ve Aeromexico dahil bazı havayolu şirketleri, tatil kenti Puerto Vallarta uçuşlarını iptal etti. Bölgedeki turistler yükselen dumanları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından intikam saldırıları! Halka 'evde kalın' çağrıları

ŞİDDET OLAYLARI İNTİKAM AMAÇLI

Reuters’a konuşan ve Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) bağlantılı olduğunu söyleyen bir kaynak, saldırıların Oseguera’nın öldürülmesine karşı 'intikam amacıyla' düzenlendiğini ifade etti. Kaynak ayrıca, kartelin kontrolü için gruplar arasında yeni çatışmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından intikam saldırıları! Halka 'evde kalın' çağrıları

Aguascalientes ve Colima eyaletlerinde askeri araçların mahallelerde ilerlediği, kartel üyelerinin yolları kamyonetlerle kapattığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından intikam saldırıları! Halka 'evde kalın' çağrıları

Jalisco’nun başkenti Guadalajara’da yaşayanlar, WhatsApp gruplarında “evde kalın” uyarılarının yayıldığını aktarıyor. Kent sakinleri bölgede yeni bir şiddet döneminin başlayabileceği endişesi taşıyor.

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından intikam saldırıları! Halka 'evde kalın' çağrıları

EL MENCHO KİMDİR?

1966’da Michoacan eyaletindeki yoksul bir köyde doğan Oseguera, gençlik yıllarında tarlalarda çalıştı. Daha sonra ABD’ye giderek eroin ticaretine karıştığı ve bir süre hapis yattığı belirtiliyor.

Sınır dışı edildikten sonra Meksika’da polisliğe başlayan Oseguera, daha sonra Milenio Karteli üzerinden suç dünyasında yükseldi.

Meksika'da El Mencho'nun öldürülmesinin ardından intikam saldırıları! Halka 'evde kalın' çağrıları

Sinaloa Karteli ile yollarını ayırmasının ardından kendi örgütünü kuran Oseguera, CJNG’yi kurarak ülkenin en güçlü suç ağlarından birine dönüştürdü.

Uzmanlara göre CJNG, bir yandan Sinaloa Karteli’nin uyuşturucu kaçakçılığı modelini benimserken, diğer yandan Zetas Karteli’nin paramiliter ve aşırı şiddet yöntemlerini kullandı. Örgütün, yerel siyasete nüfuz ederek geniş bir sosyal destek tabanı oluşturduğu da iddia ediliyor.

2020’de Covid-19 salgını sırasında CJNG logolu gıda paketlerinin halka dağıtıldığı görüntüler, kartelin kamuoyu üzerindeki etkisini gözler önüne sermişti.

