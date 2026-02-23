Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Meksika El Mencho'nun öldürülmesi sonrası savaş alanına döndü! Devlet Başkanı Sheinbaum halka çağrı yaptı

Meksika'da uyuşturucu karteli CJNG'ninelabaşı El Mencho'nun öldürülmesinin ardından şiddet olayları yayılırken ülkenin devlet başkanı Claudia Sheinbaum, halka seslenerek itidal çağrısında bulundu.

Meksika El Mencho'nun öldürülmesi sonrası savaş alanına döndü! Devlet Başkanı Sheinbaum halka çağrı yaptı
23.02.2026
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 07:06

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu.

Sheinbaum, sosyal medya platformundan, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Meksika El Mencho'nun öldürülmesi sonrası savaş alanına döndü! Devlet Başkanı Sheinbaum halka çağrı yaptı

"TÜM EYALETLERLE KOODİNASYON İÇİNDEYİZ"

Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum."

Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.

Meksika El Mencho'nun öldürülmesi sonrası savaş alanına döndü! Devlet Başkanı Sheinbaum halka çağrı yaptı

NE OLMUŞTU?

Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.

Meksika El Mencho'nun öldürülmesi sonrası savaş alanına döndü! Devlet Başkanı Sheinbaum halka çağrı yaptı

Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

#Meksika
#uyuşturucu karteli
#Claudia Sheinbaum
#Cjng
#El Mencho
#Dünya
