Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başkent Roma’daki tarihi Chigi Sarayı’nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı tören kıtasıyla karşıladı. Görüşmeye ilişkin İtalya hükümetinden yapılan açıklamada, Meloni’nin Gazze Şeridi’nde acilen ateşkesin sağlamlaştırılması ve yeniden inşaya başlanması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Meloni'nin bu sürecin “Hamas’ın silahsızlandırılması da dahil olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tam olarak hızlı bir şekilde uygulanmasına devam ederek yapılması gerektiğini” söylediği vurgulandı. Meloni, Hamas’ın Filistin halkının geleceğinde herhangi bir rolü olamayacağını da vurguladı.

İTALYA’DAN GÜÇLÜ DESTEK TAAHHÜDÜ

Başbakan Meloni’nin, Gazze’deki sivillere insani yardımlar, Filistinli güvenlik güçlerinin eğitimi ve Filistin Yönetimi'nin reform süreci için İtalya’nın güçlü ve sürekli bir destek taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Meloni, iki devlet perspektifine dayanan kalıcı bir siyasi çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini yineledi ve İtalya’nın Mısır’ın organize edeceği Gazze Konferansı’nda sunulacak bir insani yardım ve yeniden inşa paketi üzerinde çalıştığını duyurdu.

ABBAS'TAN İTALYA'YA TANIMA ÇAĞRISI

Üç günlük resmi ziyaret için İtalya’ya gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, Meloni’ye İtalya tarafından Filistin Devleti’nin tanınması talebini yineledi. Abbas, bu tanınmanın iki devletli çözümü korumak ve barışın tesisini sağlamak için kritik önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan, Abbas’ın temaslarında Hamas’ın Gazze Şeridi’nin yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını kesin ifadelerle teyit ettiği öğrenildi.