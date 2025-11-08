Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Roma’da bir araya geldi. Meloni, Gazze Şeridi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanması çağrısında bulunarak, Filistin’in tanınması için Hamas’ın silahsızlanmasını şart koştu.

Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas
08.11.2025
08.11.2025
saat ikonu 02:14

Başbakanı , başkent Roma’daki tarihi Chigi Sarayı’nda Devlet Başkanı ’ı tören kıtasıyla karşıladı. Görüşmeye ilişkin İtalya hükümetinden yapılan açıklamada, Meloni’nin ’nde acilen ateşkesin sağlamlaştırılması ve yeniden inşaya başlanması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas

Açıklamada, Meloni'nin bu sürecin ’ın silahsızlandırılması da dahil olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın planının tam olarak hızlı bir şekilde uygulanmasına devam ederek yapılması gerektiğini” söylediği vurgulandı. Meloni, Hamas’ın Filistin halkının geleceğinde herhangi bir rolü olamayacağını da vurguladı.

Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas

İTALYA’DAN GÜÇLÜ DESTEK TAAHHÜDÜ

Başbakan Meloni’nin, Gazze’deki sivillere insani yardımlar, Filistinli güvenlik güçlerinin eğitimi ve Filistin Yönetimi'nin reform süreci için İtalya’nın güçlü ve sürekli bir destek taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas

Meloni, iki devlet perspektifine dayanan kalıcı bir siyasi çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini yineledi ve İtalya’nın Mısır’ın organize edeceği Gazze Konferansı’nda sunulacak bir insani yardım ve yeniden inşa paketi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas

ABBAS'TAN İTALYA'YA TANIMA ÇAĞRISI

Üç günlük resmi ziyaret için İtalya’ya gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, Meloni’ye İtalya tarafından Filistin Devleti’nin tanınması talebini yineledi. Abbas, bu tanınmanın iki devletli çözümü korumak ve barışın tesisini sağlamak için kritik önem taşıdığını belirtti.

Meloni'den Abbas'a kritik çağrı Filistin'i tanımanın şartı Hamas

Öte yandan, Abbas’ın temaslarında Hamas’ın Gazze Şeridi’nin yönetiminde hiçbir rolü olmayacağını kesin ifadelerle teyit ettiği öğrenildi.

