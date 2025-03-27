Mercan resiflerini görmek için bindikleri denizaltı alabora oldu: Çok sayıda ölü var

Mısır açıklarında Kızıldeniz'de mercan resiflerini görmek isteyen turistlerin bindiği denizaltı battı. Denizaltıda en az 40 kişinin bulunduğu ilk bilgilere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Turist grubu Kızıldeniz'deki mercan resiflerini incelemek için bir deniz gezisinin parasını ödedi. Bölgede sıklıkla yapılan denizaltı turları sırasında bu kez bir facia yaşandı. Kızıldeniz'deki Hurgada tatil beldesi açıklarında bir denizaltı battı.

Al Masry Al Youm gazetesinin haberine göre, denizaltı, şehrin ünlü otellerinden birinin marinasının önünde meydana gelen alabora nedeniyle battı. Mercan resiflerinde su altı turu için denizaltında en az 44 turistin bulunduğu belirtilirken 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. En az 29 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kayıp olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Mısır medyası, olayın meydana geldiği sırada teknenin adının 'SINDBAD' olduğunu ve teknede farklı milletlerden yaklaşık 44 yolcunun bulunduğunu bildirdi.

KIZILDENİZ'DE DENİZALTI KAZASI İLK DEĞİL

Benzer bir olay, 2021 yılında Hurgada açıklarında bir denizaltıda da meydana gelmişti. Denizaltının bir mercan resifine çarptığı bildirildikten sonra farklı milletlerden 13 turistin kurtarıldığı, bir Alman çiftin ve çocuğunun boğularak hayatını kaybettiği belirtilmişti.