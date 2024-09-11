Mesai ücreti uğruna şehri ateşe veren itfaiyeci! Bir kere 'kahraman' oldu hızını alamadı

11 Eylül 2024 15:36 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:17

Şili'de fazla mesai ücreti ve 'kahramanlık' uğruna şehri ateşe veren itfaiyeci tutuklandı. Vina del Mar'da 4 büyük yangından en az birini çıkardığı düşünülen itfaiyeci yüzünden 137 kişi hayatını kaybetti.

Şili'de akıllara zarar bir olay gün yüzüne çıktı. 39 yaşındaki itfaiyecinin kahraman olma hevesi ve fazla mesai ücreti için kasıtlı yangın çıkardığı anlaşıldı. Şili'nin Vina del Mar şehrinde ortaya çıkan 4 büyük yangının en az birinin 'hırslı' itfaiyeci tarafından çıkarıldığı, yangınlarda 137 kişinin öldüğü belirtildi.

MESAİ ÜCRETİ İÇİN İNSANLARIN CANINI HİÇE SAYDI

İlk olarak Şili'nin Ulusal Afet Koruma Servisi'nde gönüllü olarak çalışmaya başlayan kişi acil durumlarda yardıma gelerek 'kahraman' gibi gözüküyordu. Hatta geçmişte bir yangını söndürdüğü için bu şekilde ünlendi. Sonradan ise itfaiyenin kadrosuna giren kişi, fazla mesai ücreti için insanların canını hiçe saydı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bir başka itfaiyeci ve orman korucusu ile beraber plan yapıp, evleri ateşe verdikten sonra söndürmeye giden 3 kişi en sonunda yakayı ele verdi. Tutuklanan itfaiyeci, hem toplumun takdirini kazanmak hem de fazla mesai ücreti almak istediklerini itiraf etti.

Yerel itfaiye komutanı Vicente Maggiolo durumdan dolayı üzgün olduklarını belirtti, ancak bunun istisnai bir olay olduğunu vurguladı.

137 KİŞİ YANGINDA ÖLMÜŞTÜ

Hırslı ve paragöz itfaiyeci ile arkadaşlarının bir milli parkta çıkardığı yangın, şiddetli rüzgarla hızla yayılmıştı. Binlerce ev yok olurken, 137 kişi yangında hayatını kaybetmişti.

Yetkililer uzun süredir yangının kasıtlı çıkarıldığından şüpheleniyordu.