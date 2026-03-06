Mesud Barzani'den 'savaş' açıklaması: Elimizden geleni yapacağız

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Barzani’nin ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklamada, bölgenin “karmaşık ve hassas bir dönemden” geçtiğini belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İSTİYORUZ"

“Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bizler de IKBY'nin savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, IKBY'nin bölgedeki rekabetin bir parçası olmayacağını dile getirmişti.

TRUMP: KÜRTLERİN İRAN'A SALDIRMASINI DESTEKLERİM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Batı medyasına yaptığı açıklamada İran sınırındaki bazı Kürt gruplarının ABD yetkilileriyle temas halinde olduğunu ve İran’a yönelik olası operasyonlara ilişkin görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Kürtlerin İran’a karşı bir saldırı başlatma ihtimaline olumlu yaklaştığını ifade eden Trump, "İran’a karşı olası bir saldırı planı konusunda Kürt grupları desteklediğini" belirterek, "Bunu yapmak istemelerinin harika olduğunu düşünüyorum" dedi.