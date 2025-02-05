Metro istasyonunda kalaşnikof tüfekli, kar maskeli 2 saldırgan alarmı! Polis insan avı başlattı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 14:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:34
Belçika'nın Brüksel şehrindeki metro istasyonun dışından silah sesleri yükseldi ardından kalaşnikof tüfekli ve kar maskeli 2 kişi görüldü. Polis, metro tünellerine inen saldırganlar için insan avı başlattı.
Brüksel'deki metro istasyonunun dışında yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi. İstasyonun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kalaşnikof tüfekli ve kar maskeli 2 kişi olduğu görüldü.
Brüksel polis sözcüsü Sarah Frederickx, saldırganların metroya kaçtığını ifade ederek hala metro tünellerde olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.
Saldırıda yaralanan olmadığını kaydeden Frederickx bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Clémenceau istasyonu saldırının ardından kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı