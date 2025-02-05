Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Metro istasyonunda kalaşnikof tüfekli, kar maskeli 2 saldırgan alarmı! Polis insan avı başlattı

Metro istasyonunda kalaşnikof tüfekli, kar maskeli 2 saldırgan alarmı! Polis insan avı başlattı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 14:20 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:34

Belçika'nın Brüksel şehrindeki metro istasyonun dışından silah sesleri yükseldi ardından kalaşnikof tüfekli ve kar maskeli 2 kişi görüldü. Polis, metro tünellerine inen saldırganlar için insan avı başlattı. 

Brüksel'deki metro istasyonunun dışında yükselen silah sesleri polisi harekete geçirdi. İstasyonun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kalaşnikof tüfekli ve kar maskeli 2 kişi olduğu görüldü. 

Metro istasyonunda kalaşnikof tüfekli, kar maskeli 2 saldırgan alarmı! Polis insan avı başlattı - 1. Resim

Brüksel polis sözcüsü Sarah Frederickx, saldırganların metroya kaçtığını ifade ederek hala metro tünellerde olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Metro istasyonunda kalaşnikof tüfekli, kar maskeli 2 saldırgan alarmı! Polis insan avı başlattı - 2. Resim

Saldırıda yaralanan olmadığını kaydeden Frederickx bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Metro istasyonunda kalaşnikof tüfekli, kar maskeli 2 saldırgan alarmı! Polis insan avı başlattı - 3. Resim

Clémenceau istasyonu saldırının ardından kapatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...