Son dakika | ABD'de üretim tesisine silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

05 Şubat 2025 09:17 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:29

Son dakika haberi: ABD'nin Ohio eyaletine bağlı New Albany bölgesinde yer alan bir üretim tesisine silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu ifade edildi.

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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı New Albany bölgesindeki bir üretim tesisinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Bugün yerel saatle 11:38'de Smiths Mill Road N'nin 8800 bloğundaki üretim tesisine gerçekleştirilen saldırı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Belediye yetkilileri durumun bir üretim tesisi olan KDC/One'da olduğunu ifade etti.

"ŞÜPHELİ VEYA ŞÜPHELİLER ŞU ANDA BİLİNMİYOR"

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Polis ekipleri üretim tesisi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli veya şüpheliler şu anda bilinmiyor. Sakinler bölgeden uzak durmalıdır. Soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye sahip olan herkes polis departmanını aramalıdır." ifadelerine yer verdi.

İletişim görevlisi daha sonra çok sayıda yaralı olduğunu ve birçoğunun hastaneye kaldırıldığını sözlerine ekledi.