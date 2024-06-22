Mevsim normallerinin 2 katı yağış onlarca kişiyi öldürdü! Hindistan'da sel felaketi
Hindistan'da Assam eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu, en az 27 kişi hayatını kaybetti. Sellerde 171 bin kişi ise yerinden oldu.
Hindistan'ın Assam eyaletinde yağışların neden olduğu sellerde 27 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 171 bin kişi yerinden edildi. Hindustan Times'ın Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumuna (ASDMA) dayandırdığı haberine göre seller, yaklaşık 390 bin kişinin yaşamını olumsuz etkiledi.
BOT ALABORA OLDU ÇOCUK SULARA KAPILDI
Afet Yönetim Kurumu yetkilileri, sellerde hayatını kaybeden 27 kişiden 7'sinin Karimganj bölgesinden olduğunu, Barpeta bölgesinden 7 yaşındaki çocuğun bulunduğu botun alabora olması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Assam eyaleti yetkilileri, 17 bölgede 245 geçici yardım kampının kurulduğunu kaydetti.
Yetkililer, yerlerinden edilen yaklaşık 171 bin kişiden 15 bin 160'ının geçici yardım kamplarına yerleştirildiğini belirtti.
YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 2 KATINDAN DA FAZLA
Hindistan Meteoroloji Dairesinin (IMD) açıkladığı verilere göre Assam eyaletine 1-19 Haziran'da mevsim normalinin yüzde 50 üzerinde yağış düştü.