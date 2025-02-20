Mezarlıklarda ortaya çıkan anormal durum: Polis gizemli çıkartmaların peşine düştü

Almanya'nın Münih şehrindeki mezarlıklarda gizemli çıkartmalar tespit edildi. Şimdiye kadar 3 mezarlık en az bin çıkartma mezar taşlarına ya da tahta haçlara yapıştırıldı. Bu çıkartmaların nereden geldiğine ya da neden yapıldığına dair bir işarete ise henüz rastlanmadı.

NORMAL ANORMALE DÖNÜŞTÜ

Avrupa'da mezarlara QR kod konulması aslında normal bir durum fakat bu ailesi tarafından yapıldığında. Son yıllarda aileler, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına QR kodlar koyuyorlar fakat bu kodlar, ölen kişinin adını, mezar yerini gösteren bir adrese ya da fotoğraflarına, videolarına yönlendiriyor.

Münih'teki 3 mezarlıkta ortaya çıkan çıkartmalardaki QR kodları okutunca ise herhangi bir adrese yönlendirme yapmıyor.

GÖREN DUYAN POLİSE HABER VERSİN!

Polis sözcüsü Christian Drexler, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Bunun arkasında herhangi bir model tespit edemedik. Çıkartmalar, onlarca yıllık mezar taşlarına yeni yerleştirilmiş ve yalnızca tahta haç bulunan mezarlara dahi yapıştırılmış" dedi. Ayrıca çıkartmaların yerleştirildiğine tanıklık edenlerin, mezarlık yönetimiyle iletişime geçmesi de istendi.

BAZI MEZARLAR HASAR DA GÖRDÜ

Öte yandan polis sadece çıkartmaların arkasındaki kişiyi bulmaya çalışmıyor, aynı zamanda mezar taşlarının çıkartmaların çıkarılması sırasında kısmen hasar görmesi ve renklerinin değişmesi nedeniyle oluşan maddi hasarı da araştırıyor.