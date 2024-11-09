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Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası Türkiye mesajı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Kasım 2024 07:28 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 07:37
Miçotakis&#039;ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki gelişen ilişkileri değerlendiren Miçotakis "normalleşme" çağrısı yaptı.

Budapeşte'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gayriresmi görüşen, AB gayriresmi zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları cevapladı ve "Türkiye ile ilişkilerimizde istikrarlı bir ortamın korunması her iki halkın da yararına olacaktır." dedi.

Atina’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis arasında yapılan görüşmeye de değinen Miçotakis, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ancak temel konularda hala bir uzlaşma zemini bulunmadığını belirtti.

Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası Türkiye mesajı - 1. Resim

AVRUPA'YA TRUMP ÇAĞRISI

ABD’de Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için önemi üzerinde duran Miçotakis, Avrupa ülkelerinin ve Yunanistan’ın ABD ile ilişkilerde daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Yunanistan-ABD ilişkilerinin de yeni dönemde sağlam bir zeminde ilerlediğini kaydeden Miçotakis, bu ilişkinin stratejik bir derinliğe sahip olduğunu kaydetti. Miçotakis ayrıca, bu ilişkinin ABD ile Yunanistan arasında imzalanan ve beş yıllık süreyi kapsayan savunma anlaşması ile güvence altına alındığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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