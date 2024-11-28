Miçotakis'ten Türkiye sözleri! 'Farklı şeyleri tartışmak istiyorlar, biz istemiyoruz'

28 Kasım 2024 06:43 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 06:50

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin son dönemde geldiği noktayı değerlendirdi. İki ülkenin de kendi pozisyonumuzda ısrar ettiğini belirterek "Türkiye bizden başka şeyleri tartışmamızı istiyor ama biz bunu yapmak istemiyoruz" dedi.

Türkiye​ ile Yunanistan​ arasında bir süredir devam eden normalleşme adımlarının ardından hakim olan olumlu havaya karşın son günlerde kısa sahanlığı konusunun yeniden gündeme taşınması gözleri Ege Denizi​'ne çevirmişti. Konuya ilişkin Yunanistan Başbakanı Kryakos Miçotakis'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Alpha TV'ye röportaj veren Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili şu anda Türkiye'nin Mavi Vatan​ Doktirini ve kıta sahanlığıyla ilgili anlaşmazlığı daha derinlemesine tartışmaya yer olmadığını söyledi. Bu konularda her iki ülkenin de kendi pozisyonunu koruma yönünde ısrarcı olduğunu belirten Miçotakis, "Türkiye bizden başka şeyleri tartışmamızı istiyor ama biz bunu yapmak istemiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biz komşumuz ile sakin suların peşinde koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki küçük tartışmalara rağmen Ankara'ya barışçıl mesajlar gönderen Miçotakis şunları söyledi: "Hemfikir olabiliriz ya da aynı fikirde olmayabiliriz. Ancak bu, her zaman gerginlik içinde olmamız, ilişkimizin diğer yönlerini tartışmamamız, her zaman tetikte olmamız ve hararetli bir olaydan korkmamız gerektiği anlamına gelmiyor."