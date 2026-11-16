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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:50

Microsoft çökünce havuzda klor alarmı duyulmadı: 15 kişi zehirlendi

Almanya'daki Phantasialand eğlence parkının Ling Bao otelinde, Microsoft kaynaklı küresel sistem arızası nedeniyle havuzdaki yüksek klor seviyesi 15 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Olay, otomatik uyarı sisteminin çalışmamasından kaynaklandı.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Microsoft çökünce havuzda klor alarmı duyulmadı: 15 kişi zehirlendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:50

'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan Brühl kentindeki "Ling Bao" adlı otelde 15 ziyaretçi havuzdaki aşırı klor nedeniyle zehirlendi. Yetkililerin WDR'ye yaptığı açıklamaya göre, zehirlenme vakasının arkasında 'un dünya genelinde yaşadığı büyük çökme sorunu yatıyor.

Microsoft çökünce havuzda klor alarmı duyulmadı: 15 kişi zehirlendi

KLOR UYARILARI E-POSTA ARIZASI NEDENİYLE ULAŞMADI

Oteldeki havuz altyapısının klor miktarını otomatik olarak ayarlayan bir dozaj sistemi bulunuyor. Sudaki klor seviyesi normal değerlerin dışına çıktığında yetkililer e-posta yoluyla uyarılıyor. Ancak Microsoft'un e-posta servisi Outlook'u da etkileyen küresel arıza sebebiyle hayat kurtarıcı nitelikteki uyarı mesajlarının yetkililere ulaşmadığı bildirildi.

Uyarı mekanizmasının devre dışı kalmasıyla klor seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı havuzu kullanan ziyaretçilerde solunum yolu tahrişi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Etkilenen 15 kişiden 4'ü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan zehirlenme olayının ardından otel yönetimi havuzu geçici olarak kullanıma kapattı. Yapılan son açıklamada, havuzdaki suyun tamamen değiştirildiği ve tesisin yeniden misafirlerin kullanımına açıldığı ifade edildi.

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#Almanya
#Microsoft
#Kuzey Ren-vestfalya
#Brühl
#Ling Bao
#Dünya
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