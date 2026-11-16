Microsoft çökünce havuzda klor alarmı duyulmadı: 15 kişi zehirlendi

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan Brühl kentindeki "Ling Bao" adlı otelde 15 ziyaretçi havuzdaki aşırı klor nedeniyle zehirlendi. Yetkililerin WDR'ye yaptığı açıklamaya göre, zehirlenme vakasının arkasında Microsoft'un dünya genelinde yaşadığı büyük çökme sorunu yatıyor.

KLOR UYARILARI E-POSTA ARIZASI NEDENİYLE ULAŞMADI

Oteldeki havuz altyapısının klor miktarını otomatik olarak ayarlayan bir dozaj sistemi bulunuyor. Sudaki klor seviyesi normal değerlerin dışına çıktığında yetkililer e-posta yoluyla uyarılıyor. Ancak Microsoft'un e-posta servisi Outlook'u da etkileyen küresel arıza sebebiyle hayat kurtarıcı nitelikteki uyarı mesajlarının yetkililere ulaşmadığı bildirildi.

Uyarı mekanizmasının devre dışı kalmasıyla klor seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı havuzu kullanan ziyaretçilerde solunum yolu tahrişi ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Etkilenen 15 kişiden 4'ü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan zehirlenme olayının ardından otel yönetimi havuzu geçici olarak kullanıma kapattı. Yapılan son açıklamada, havuzdaki suyun tamamen değiştirildiği ve tesisin yeniden misafirlerin kullanımına açıldığı ifade edildi.