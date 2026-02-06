Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Milyarder pedofili için 'Beynimi gıdıklıyorsun' demişti! Veliaht prensesten Epstein özrü

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit Jeffrey Epstein ile dostluğundan dolayı pişmanlık duyduğunu açıklayarak Kraliyet ailesinden özür diledi. Prensesin Epstein'e yazdığı mesajlarda pedofili milyarderi yumuşak kalpli bulduğu ve oğlu için uygunsuz duvar kağıdı önerisi sorduğu ortaya çıktı.

06.02.2026
06.02.2026
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan son belgelerinde adı geçen, hatta görüntüleri ile Norveç'te gündem olan Veliaht Prenses Mette-Marit açıklamalarda bulundu.

Prenses, "Jeffrey Epstein ile dostluğumdan duyduğum derin pişmanlığı ifade etmek istiyorum. Kraliyet ailesini, özellikle de kral ve kraliçeyi içine soktuğum durumdan dolayı özür dilerim" sözlerine yer verdi.

Mette-Marit, Norveç Kralı 5. Harald'ın oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon ile evli.

NELER YAŞANDI?

Mette-Marit'in Epstein'e yolladığı bir mesajda "Beynimi gıdıklıyorsun" dediği ve pedofili milyarderi "yumuşak kalpli, tatlı bir insan" olarak nitelediği ortaya çıkmıştı.

2012 tarihli bir yazışmada Epstein'e "çok çekici" olduğunu söyleyen Mette-Marit'in "15 yaşındaki oğlumun duvar kağıdı için sörf tahtası taşıyan çıplak iki kadın önersem bir anne olarak uygunsuz davranmış olur muyum?" diye sorduğu görülmüştü.

Bu arada Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby de şu anda cinsel saldırı dahil 38 suçtan yargılanıyor. Hoiby suçlu bulunursa 16 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.

