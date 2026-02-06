ABD ile kritik görüşme sırasında İran'dan tansiyonu yükseltecek hamle: En gelişmiş füze devrede

İran ile ABD'li yetkililer, Umman'ın başkenti Maskat'ta bir araya geldi. Kritik görüşme sabah saatlerinde başladı. Savaşın gölgesinde devam eden görüşmeler sırasında İran'dan ise tansiyonu yükseltecek hamle geldi.

YENİ FÜZE MUHAREBE GÖREVİNDE

İran devlet televizyonu, ülkenin en gelişmiş uzun menzilli balistik füzesi Khorramshahr4’ü stratejik bir üsse konuşlandırarak resmen muharebe görevine soktu. Füze, İran savunma doktrinine tam entegre edildi.

"Khorramshahr-4" teknik özellikleriyle bölgedeki askeri dengeleri sarsacak nitelikte. Menzil 2.000 kilometre olan balistik füzenin taşıma kapasitesi 1.500 kilogram ağırlığında ve yüksek patlayıcı savaş başlığına sahip olduğu belirtildi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Füze hamlesi, ABD Başkanı Donald Turmp'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Umman’da bir araya geldiği kritik bir döneme denk geldi.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Başkan Donald Trump'ın, İran'a yönelik tehditleri ise sürüyor. ABD lideri, son olarak, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." dedi.