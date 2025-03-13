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 | Berrak Arican

Mimik testini geçen bu mekanlara girebilir! Çalışanlar botokslu müşteri istemiyor

İngiltere'de bir mekan, botoks yaptıran müşterileri, çalışanlarının istemediklerini açıkladı. Mekan, botokslu müşterilerine kapılarını kapatmayı planlıyor.

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Mimik testini geçen bu mekanlara girebilir! Çalışanlar botokslu müşteri istemiyor
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 12:58

İngiltere'de ünlü komedi kulüplerinden biri olan Top Secret Comedy Club, misafirlerine kapıda 'mimik testi' yapmaya karar verdi. Çalışan komedyenlerin botoks yaptırdıkları için mimiklerin ve gülmelerin anlaşılmadığı suratlardan bıktığını aktaran işletme artık botokslu müşterileri kabul etmeyeceklerini bildirdi. Londra'da iki şubesi bulunan kulübün sahibi, stand-up sanatçılarından gelen şikayetleri dikkate aldıklarını ifade etti.

BOTOKSLULARIN TEPKİSİ ANLAŞILMIYOR

The Independent'ın haberine göre, mekanın sahibi Mark Rothman, botokslu izleyicilerin sahnedeki komedyenlerle bağ kuramadığını ve ortamın enerjisini düşürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Komedyenlerimiz tepkisiz yüzlere şaka yapmaktan bıktı. Yüz ifadeleri, komedinin en önemli unsurlarından biri. İnsanların gülmesini, kaşlarını çatmasını, dudak bükmesini görmek istiyoruz ama botoks nedeniyle seyircinin tepkisini anlamak imkansız hale geliyor."

''ŞAŞIRDIYSANIZ BUNU GÖRMELİYİZ''

Artık kulübe girmek isteyenlere kimlik kontrolünün dışında mimik testi de yapacaklarını belirten Rothman, "Eğer şaşırdıysanız bunu görmemiz gerekiyor!" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Botoks nedir ne işe yarar?
Estetik ve kozmetik amaçlarla, mimik kaslarının hareketleri ile ortaya çıkan yüzdeki kırışıklıkları azaltmak, oluşumunu engellemek ve aşırı terleyen bölgelerdeki terlemeyi azaltmak amacıyla ve kronik migren tedavisinde kullanılabilmektedir.
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