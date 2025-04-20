Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Monopoly oynayarak Guinness Rekoru kırdılar! Üstelik bir hastalığa da dikkat çektiler

Avustralya'nın Sidney şehrinde bir ailenin beyin kanseri nedeniyle kaybettikleri kızları için toplanan yüzlerce kişi adını Guinness Dünya Rekorları kitabına yazdırdı. Üstelik bunu Monopoly oynayarak yaptılar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 16:57

Alegra Vasiliou 2017 yılında henüz 6 yaşındayken beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, kızlarının ardından hastalığa farkındalık oluşturmak için 'Küçük Bacaklar Vakfı' isimli bir vakıf kurdu. Alegra'nın en sevdiği oyun olan Monopoly'i hem yardım toplamak hem de hastalığa dair bilgi yaymak amacıyla kullanan vakıf, bu sene adını Guinness Dünya Rekorları kitabına da yazdırdı.

Monopoly oynayarak Guinness Rekoru kırdılar! Üstelik bir hastalığa da dikkat çektiler

918 KİŞİ İLE 153 MASA KURULDU

Kızları için ''Hep kurallara uyardı ve bir kez daha oynamak isterdi'' diyen aile, Alegra'nın fotoğrafının taşıyan kartonlarla 900'ü aşkın kişiye aynı anda Monopoly oynattı. New York Post'un haberine göre, 6'şarlı gruplara ayrılan 918 kişi, 153 masa aynı anda Monopoly oynayarak 733 kişilik rekoru kırdı.

''BEYİN KANSERİNE FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ''

Geçtiğimiz yıl ekim ayında da benzer bir girişimde bulunan vakıf rekoru sadece 30 kişiyle kaçırdı. Anne Sue-Ellan, "Guinness Dünya Rekoru kırmak pek yaygın bir şey değil. Ancak adınıza özel hazırlanmış bir Monopoly versiyonuna daha da nadir rastlanır" dedi ve şunları ekledi:

Gençlerle yaşlıların bir araya gelip onu anacağı ve herkesin gurur duyacağı bir şey yapacağı bir alan oluşturmayı istedik. Bir yandan da kızımızı bizden alan hastalığa, yani beyin kanserine dair farkındalığı artırıyoruz.''

Monopoly oynayarak Guinness Rekoru kırdılar! Üstelik bir hastalığa da dikkat çektiler

Ayrıca küçük kızın fotoğrafını taşıyan Monopoly versiyonunu satışa sunan vakıf maddi yardım da alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu mantarı yiyen ölümcül hastalığa yakalanmaya başladı! Bilim insanları adeta seferber oldu
İki kez doğan bebek tıp literatürüne girdi! Zorlu süreçlerin ardından gelen mutluluk
ETİKETLER
#rekor
#Guinness Dünya Rekorları
#Monopoly
#Beyin Kanseri
#Alegra
#Küçük Bacaklar Vakfı
#Hayır
#Farkındalık
#Gameplay
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.