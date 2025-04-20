Monopoly oynayarak Guinness Rekoru kırdılar! Üstelik bir hastalığa da dikkat çektiler

Alegra Vasiliou 2017 yılında henüz 6 yaşındayken beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, kızlarının ardından hastalığa farkındalık oluşturmak için 'Küçük Bacaklar Vakfı' isimli bir vakıf kurdu. Alegra'nın en sevdiği oyun olan Monopoly'i hem yardım toplamak hem de hastalığa dair bilgi yaymak amacıyla kullanan vakıf, bu sene adını Guinness Dünya Rekorları kitabına da yazdırdı.

918 KİŞİ İLE 153 MASA KURULDU

Kızları için ''Hep kurallara uyardı ve bir kez daha oynamak isterdi'' diyen aile, Alegra'nın fotoğrafının taşıyan kartonlarla 900'ü aşkın kişiye aynı anda Monopoly oynattı. New York Post'un haberine göre, 6'şarlı gruplara ayrılan 918 kişi, 153 masa aynı anda Monopoly oynayarak 733 kişilik rekoru kırdı.

''BEYİN KANSERİNE FARKINDALIĞI ARTIRIYORUZ''

Geçtiğimiz yıl ekim ayında da benzer bir girişimde bulunan vakıf rekoru sadece 30 kişiyle kaçırdı. Anne Sue-Ellan, "Guinness Dünya Rekoru kırmak pek yaygın bir şey değil. Ancak adınıza özel hazırlanmış bir Monopoly versiyonuna daha da nadir rastlanır" dedi ve şunları ekledi:

Gençlerle yaşlıların bir araya gelip onu anacağı ve herkesin gurur duyacağı bir şey yapacağı bir alan oluşturmayı istedik. Bir yandan da kızımızı bizden alan hastalığa, yani beyin kanserine dair farkındalığı artırıyoruz.''

Ayrıca küçük kızın fotoğrafını taşıyan Monopoly versiyonunu satışa sunan vakıf maddi yardım da alıyor.