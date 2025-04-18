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 | Ömer Faruk Dogan

4650 TL değerinde 2 oyun bedava oldu! Sadece hafta sonu geçerli

Xbox Game Pass kullanıcıları bu hafta sonu iki dev oyunu ücretsiz deneyimleme fırsatı yakalayacak. NBA 2K25 ve Skull and Bones, sınırlı süreyle hiçbir ek ücret ödemeden oynanabilecek.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 17:37

Microsoft, Xbox kullanıcılarını sevindirecek yeni bir hafta sonu kampanyasıyla karşımıza çıktı. Xbox'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirketin her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği "Ücretsiz Oyun Günleri" kapsamında bu hafta, toplam değeri 4650 TL'yi bulan iki popüler oyun ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

NBA 2K25 VE SKULL AND BONES ÜCRETSİZ OLDU

Kampanyanın yıldızı NBA 2K25, 20 Nisan Pazar gecesine kadar Game Pass kullanıcılarına açık olacak. Gerçekçi animasyonları, zengin oyun modları ve güncellenmiş kadrolarıyla basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyen NBA 2K25, yalnızca birkaç günlüğüne hiçbir ücret ödemeden oynanabilecek.

4650 TL değerinde 2 oyun bedava oldu! Sadece hafta sonu geçerli

Bir diğer sürpriz ise Ubisoft'un korsan temalı açık dünya aksiyon oyunu Skull and Bones. NBA 2K25'e göre bir gün daha fazla süreyle, yani 21 Nisan'a kadar ücretsiz oynanabilecek.

Ayrıcalıktan faydalanmak için Xbox Game Pass Ultimate, Standard veya Core aboneliklerinden birine sahip olmanız yeterli. Microsoft Store'dan oyun sayfalarına girip "Yükle" seçeneğine tıklayarak hemen indirmeye başlayabilirsiniz. Konsol üzerinden yüklemek isteyenler ise Xbox Store'da "Abonelikler" sekmesi altındaki "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümünü ziyaret edebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Xbox ücretsiz oyunları oynamak için ne yapmam gerekiyor?
Xbox Game Pass Ultimate, Standard veya Core aboneliklerinden birine sahipseniz, Microsoft Store veya Xbox konsolunuz üzerinden "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne girip oyunları indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.
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#Teknoloji
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