Moskova'nın merkezinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

03 Şubat 2025 12:57 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:06

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir apartmanın giriş katına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir rezidansın giriş katındaki asansöre yerleştirilen bomba infilak etti. Başkent Moskova'daki lüks bir rezidansın giriş katında gerçekleşen patlama sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen patlamaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söyledi.

Rus emniyet güçleri patlamayı bir "suikast" olarak nitelendirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.