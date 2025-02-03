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Moskova'nın merkezinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, AA
03 Şubat 2025 12:57 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:06

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir apartmanın giriş katına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamanın ardından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 

Rusya'nın başkenti Moskova'da lüks bir rezidansın giriş katındaki asansöre yerleştirilen bomba infilak etti. Başkent Moskova'daki lüks bir rezidansın giriş katında gerçekleşen patlama sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Moskova'nın merkezinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Yetkililer, Kremlin'den yalnızca 12 kilometre uzaklıkta, Moskva Nehri kıyısındaki "Scarlet Sails" kompleksinde meydana gelen patlamaya asansörde patlayan tanımlanamayan bir cihazın neden olduğunu söyledi.

Moskova'nın merkezinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Rus emniyet güçleri patlamayı bir "suikast" olarak nitelendirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, AA

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