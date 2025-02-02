Rusya lideri Putin'den Avrupalı liderlere çarpıcı gönderme: Trump hepsini hizaya getirecek

02 Şubat 2025 23:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 08:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderleri kızdıracak bir göndermede bulundu. Avrupa'da nitelikli siyasetçi kalmadığını savunan Putin, "Trump'ı sevmedikleri için onunla mücadele ettiler ama seçimi kazanınca kafaları karıştı" dedi. Trump'ın karakteriyle Avrupalı liderleri hizaya getireceğini söyleyen Putin, "Yakında hepsi sahibinin ayaklarına çökerek kuyruğunu saklayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına verdiği röportajda kriz çıkaracak açıklamalarda bulundu. Batılı siyasetçilerin eylemlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Putin, Avrupalı elitlere göndermede bulundu.

Avrupalı siyasetçileri değerlendiren Putin, Fransa’nın eski cumhurbaşkanları Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Almanya’nın eski başbakanları Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder’in dünya siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer aldıklarını ve görüşleri için mücadele ettiklerini söyledi.

"AVRUPA'DA NİTELİKLİ SİYASETÇİ KALMADI"

Avrupa'da nitelikli siyasetçilerin kalmadığını belirten Vladimir Putin, "Bazen olan biteni şaşkınlıkla izliyoruz. Bugünkü siyasetçiler eğitimsiz ve bilmedikleri işler yapıyorlar. Bu, Avrupalı vatandaşların çıkarları için büyük bir bela" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'LA MÜCADELE ETTİLER AMA SEÇİMİ KAZANINCA KAFALARI KARIŞTI"

Avrupa'nın elitleri ve ABD Başkanı Donald Trump arasında büyük bir "gerilim" yaşandığını belirten Putin, "Avrupa'nın yüksek mevkilerdeki kişilerinin, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde Washington’un emirlerini seve seve yerine getirdiğini görüyorduk. Ancak Trump’ı sevmedikleri için onunla mücadele ettiler ve ABD’nin siyasi hayatına, seçim süreçlerine ciddi şekilde müdahale ettiler. Trump seçimleri kazandığında ise kafaları karıştı" şeklinde konuştu.

"TRUMPIN AYAKLARINA KAPANACAK"

ABD Başkanı Trump’ın cinsiyet siyaseti de dahil olmak üzere neyin iyi ve kötü olduğu konusunda Biden’e kıyasla farklı düşüncelere sahip olduğuna dikkat çeken Rus lider, "Trump, karakteri ve kararlılığı ile çok kısa sürede onları (Avrupalı elitleri) düzene sokacak. Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına çökerek kuyruklarını sallayacak. Bu çok kısa sürede olacak ve her şey yoluna girecek" diye konuştu.

"RUSYA'NIN ÇAĞRILMAMASI UTANÇ VERİCİ"

Putin, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan toplama ve imha kamplarından biri olan Polonya’daki Auschwitz-Birkenau Kampı’nın kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine Rus tarafının çağrılmadığını belirterek, "Bu, gerçekten utanç verici bir durum. Rusya’nın siyaseti ve Devlet Başkanı hakkında istediğiniz şekilde tavır alabilirsiniz, ancak kampı kurtaran askerlerimizin ailelerinin davet edilmesi gerekirdi." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Polonya’daki etkinliklere davet edilmesini ise eleştirdi.