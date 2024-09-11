Moskova'ya kamikaze İHA saldırısı kamerada! 1 çocuk hayatını kaybetti

11 Eylül 2024 13:24 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:44

Ukrayna, başkent Moskova dahil Rus topraklarına 144 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Bugüne kadarki en kapsamlı Ukrayna taarruzunda bir çocuğun öldüğünü bildirildi. Kamikaze İHA'lardan birinin binaya çarpma anı kameraya yansıdı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarına girmesiyle alevlenen savaş yaklaşık 2,5 yılı geride bırakırken, sıcak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Uzun süredir Ukrayna topraklarında devam eden savaş artık daha geniş bir coğrafyaya yayılmaya başladı. Batı'dan aldığı destekle artık zaman zaman Rus topraklarına saldıran Ukrayna bunlardan sonuncusunu ve en kapsamlısını dün gece gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus şehirlerine 144 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

KAMİKAZE İHA SALDIRISI KAMERADA

Saldırıya ilişkin Rus makamlarından yapılan açıklamada saldırılarda bir çocuğun öldüğü ifade edildi. Saldırıların ardından Moskova'daki havaalanlarının bir süreliğine uçuşlara kapatıldığı bildirilirken, kamikaze İHA'ların birçoğunun da havada imha edildiği bildirildi.

Öte yandan kamikaze İHA'lardan birinin başkent Moskova'da yüksek katlı bir binaya çarpma anı, sosyal medyaya yansıdı. Kısa çekimde İHA'nın binaya çarpma anı ve sonrasında yükselen alevler açıkça görülüyor.

ŞOYGU: HER GÜN 28 KİLOMETREKARE TOPRAK KAYBEDİYORLAR

Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, URus ordusunun ağustos başından bu yana Ukrayna'da yaklaşık 1000 kilometrekare toprak ele geçirdiğini duyurdu. Şoygu açıklamasında, "Onlar (Ukrayna), her gün 28 kilometrekare toprak kaybediyor" ifadesini kullandı.