Eurofighter savaş uçakları konuşlandırıldı! NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

10 Eylül 2024 15:07 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:08

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları NATO'yu tekrar harekete geçirdi. NATO'ya ait Eurofighter uçaklarının, Finlandiya'nın ittifaka katılmasından bu yana ilk kez Rusya sınırına uçtuğu bildirildi. Savaş uçaklarının Rusya-Finlandiya sınırına yaklaşık 120 mil uzaklıktaki Hosio köyü yakınlarındaki yola inip havalandı.

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NATO, Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya’ya gözdağı verdi. Finlandiya’nın ittifaka katılmasından bu zamana kadar bir ilk yaşandı. NATO'ya ait Eurofighter uçaklarının, ilk kez Rusya sınırına uçtuğu bildirildi. Bild'in Alman hava kuvvetlerine dayandırdığı haberine göre, Almanya'nın 71'inci Taktik Filosuna bağlı üç uçak, askeri tatbikat sırasında Rusya-Finlandiya sınırına yaklaşık 120 mil uzaklıktaki Hosio köyü yakınlarındaki yola inip havalandı.

FİNLANDİYA OTOYOLUNA İNDİ

Bild gazetecisi Julian Röpke, Rus radarlarının tatbikatlarının yakından izlendiğini belirtti. Ayrıca 4 Eylül'de, İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath'e bağlı 48. Fighter Wing'e tahsis edilen iki ABD Hava Kuvvetleri F-35 Lightning II uçağı da BAANA 2024 tatbikatı sırasında Hosio yakınlarındaki bir Finlandiya otoyoluna indi.

BulgarianMilitary.com internet sitesi, otoyola inişin "yeni bir yetenek" olduğunu ve bu sayede Avrupa savaş uçaklarının "F-35, Gripen ve F/A-18" uçaklarıyla aynı seviyede yer aldığını belirtti.

EUROFİGHTER DETAYI

Haberde bir Eurofighter uçağının ilk kez 4 Eylül'de Baana'da Finlandiya yoluna iniş yaptığı belirtilirken, bunun özellikle hava üslerinin çatışmalar sırasında birincil hedef olması göz önüne alındığında önemli bir taktik avantaj sağladığı belirtildi.