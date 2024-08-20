Eurofighter Typhoon ile ilgili çarpıcı açıklama! ABD pilotu ortadan kalkacağı tarihi verdi

20 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:55

Dünyada 5. nesil savaş uçağı rekabeti artarken bir yandan da 4 ve 4.5 nesil savaş uçakları için teknik gelişim ve yükseltmeler yapılıyor.

Süper güç ülkeler gibi yerli üretime ağırlık veren Türkiye, 5. nesil KAAN’ın yanı sıra envanterine katmak için Eurofighter Typhoon’lara gözünü çevirmişti. Türkiye’nin gündemindeki Avrupa’nın ortak üretimi Eurofighter savaş uçakları için şaşırtıcı açıklama geldi.

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI İÇİN SON KULLANIM TARİHİ VERİLDİ

Bulgarianmilitary'de yer alan habere göre Eski ABD Hava Kuvvetleri pilotu ve savunma uzmanı Harrison Kass, sürekli teknik yükseltmelerin Typhoon'u etkili tuttuğunu söylüyor ancak yüksek maliyetler ve yaklaşan Future Combat Air System [FCAS] gelişiminin, 2040 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını gösterdiğini belirtiyor.

Air Force Technology'ye göre, yükseltmeler gerçekten pahalı ve eski uçakların başlangıçta planlanandan 15 yıl önce emekliye ayrılabileceğini gösteriyor.

Eurofighter Typhoon'daki güncellemelerin bu kadar yüksek bir fiyat etiketine sahip olmasının nedenlerinden biri, karmaşık çok uluslu geliştirme ve üretim yapısı…

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ortak üretimi kaçınılmaz olarak maliyetleri artırıyor. Örneğin, 2014'te başlayan Aşama 2 Geliştirme [P2E] programı, uçağın havadan yere kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyordu ancak, tüm ortak ülkelerin çeşitli taleplerini karşılaması gerektiğinden gecikmeler ve maliyet aşımıyla karşılaştı.

MALİ YÜK KANITLANDI

Maliyetleri artıran bir diğer faktör de Eurofighter Typhoon'un gelişmiş aviyonik ve elektronik harp sistemleri. Bu uçaktaki ileri teknoloji, rekabetçi kalmak için sürekli güncellemeler gerektiriyor. 2014’te başlayan Captor-E Aktif Elektronik Taramalı Dizi [AESA] radar yükseltmesi büyük mali yükü kanıtladı.

F-35 BİLE DAHA UYGUN HALE GELDİ

Buna karşılık, F-35 programı kendi maliyet aşımı ve gecikme payını deneyimlemesine rağmen daha büyük üretim serileri ve çok sayıda uluslararası ortağın katılımı sayesinde ölçek ekonomilerinden faydalanıyor. 2018'de başlayan F-35 için Block 4 yükseltmesi, sensör ve silah yeteneklerini artırmayı amaçlıyor. Pahalı bir yükseltme olsa da devasa üretim sayıları maliyetleri dağıtmaya yardımcı oluyor ve Eurofighter Typhoon'a kıyasla birim başına nispeten daha uygun fiyatlı hale getiriyor. Ayrıca, Eurofighter Typhoon'un bakım ve idame maliyetlerinin de çok yüksek olduğu söyleniyor.