Türkiye'ye Eurofighter vermek istemeyen Almanya yeni İHA'sıyla rakip oluyor

13 Haziran 2024 14:08 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:09

Bayraktar TB3, çok önemli bir testi daha başarıyla geçti

Bayraktar TB3, çok önemli bir testi daha başarıyla geçti

Türk savunma sanayisinin yerli üretimleri İHA ve SİHA’lar birçok ülkenin envanterine girdi. Türkiye, İHA/SİHA ihracatında rekor seviyelere ulaştı. Uluslararası pazarda yerli askeri teknolojiler boy gösterirken diğer yandan da envanterdeki savaş uçakları değiştirilmek isteniyor.

Bu kapsamda ABD’den alınacak yeni F-16’lar envantere dahil edilecek. Ayrıca Avrupa’nın gözde savaş uçaklarından Eurofighter Typhoon da Türkiye’nin halen gündeminde. Eurofighter Typhoon konusunda Almanya’nın olumsuz tutumu devam ediyor.

Fransız savaş uçağı üreticisi Dassault'nun CEO'su Trappier, Almanya'nın Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye ihraç edilmesinde sorun çıkardığını açıklamıştı.

BAYRAKTAR TB2'Yİ YAKINDAN TAKİP ETTİLER

Türk savunma sanayisinin caydırıcı gücünü yakından takip eden Almanya özellikle insansız hava araçları alanında düğmeye bastı. Bayraktar TB2’nin ihracat başarısını gören Almanya’nın bu alanda Türkiye’ye rakip olmak istediği öne sürülüyor.

ALMANYA YENİ İHA'SINI TANITTI

Almanya merkezli savunma sanayi üreticisi Diehl Defence, Berlin’de duzenlenen havacılık ve uzay fuarında, Light Remote Carrier insansız hava aracını görücüye çıkardı.

KARADAN VE DENİZDEN KONUŞLANDIRILABİLİYOR

Defence Post tarafından verilen bilgilere göre; yeni insansız hava aracı yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve 4 metreden biraz daha kısa. Sistem ayrıca, karadan veya denizden konuşlandırılabiliyor ve kullanıcının faydalı yük gereksinimlerine göre bireysel yapılandırma için modüler bir tasarıma sahip.

Sistem, taşıyıcı işlevlerinin yanı sıra sürü oluşturma, ağ kurma ve uzaktan veri aktarım yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor. Diehl tarafından yapılan basın açıklamasında, ''FEANIX ile Diehl Defence, LRC’nin operasyonel konseptini daha da ileriye taşımakta, geleceğe yönelik bir yaklaşımla ürün portföyünü genişletmekte ve uzun vadede silahlı kuvvetlerde tespit edilen bir kabiliyet açığını kapatmaktadır.'' dedi.

Diehl Defence FEANIX Proje Lideri Alexander Brugger Breaking Defense’e verdiği bir röportajda şirketin insansız hava aracını finanse etmek ve üretmek için Alman ordusuyla görüştüğünü doğruladı.

Brugger ayrıca Diehl’in 2028 yılına kadar firmanın Überlingen’deki tesisinde bir prototipi tamamlamayı planladığını duyurdu.