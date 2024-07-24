İtalya'nın Eurofighter savaş uçağı Avustralya'da düştü

24 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 12:02

Türkiye'nin yakından ilgilendiği İtalya'ya ait bir Eurofighter Typhoon savaş uçağı Avustralya'da tatbikat sırasında düştü.

PİLOT KURTULDU

Avustralya'nın kuzeyinde düzenlenen çok uluslu askeri tatbikat sırasında bir İtalyan uçağının düştüğünü açıklayan bir savunma yetkilisi, pilotun uçaktan fırladığını ve durumunun 'iyi' olduğunu söyledi.

İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre pilot F-2000'den (İtalya'da Eurofighter olarak adlandırılır) fırladıktan sonra başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri ve savunma yetkilileri uçağın tatbikat sırasında kuzeydeki Darwin kenti yakınlarında düştüğünü söyledi.

İtalya ilk kez Pitch Black'te yer alıyor.

Yerel haberlerde, kazanın ardından Pitch Black 24 Tatbikatı'na yönelik uçuş faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtiliyor.