Cumhurbaşkanı Erdoğan Eurofighter savaş uçağı müjdesini verdi

15 Haziran 2024 13:53 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya-İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan İspanya ile görüşmesinde savunma sanayi alanında çeşitli görüşmelerin olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eurofighter savaş uçağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

''ALMANYA ARTIK YUMUŞADI''

''Bu ziyaretinizde Eurofighter meselesi gündeme geldi mi? Almanya'nın bir blokajı var bunu aşmak mümkün olacak mı?'' sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

Bu konuyu Sayın Sanchez'le görüştük. İspanya’nın biliyorsunuz eğitim uçakları önemli. Bu eğitim uçaklarından bize verebilme şansları veya kabiliyetleri var. Ama Almanya'yla temas noktasında bu konuda bize yardımcı olma durumunu kendilerine söyledim. Eurofighter'la ilgili böyle bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Ama hepsinden öte bizim için şu anda Eurofighter önemli. Bu konuda Almanya'da artık yumuşadı. İlgili bakanlarımız muhataplarıyla gerekli görüşmeleri yapıyorlar, yapacaklar.

KAAN MESAJI

Bizim temel yaklaşımımız bellidir: ihtiyaçlarımızı öncelikle NATO müttefiklerimizden karşılamak isteriz. Fakat sürecin sonunda olumsuz bir sonuç elde edilirse alternatifsiz de değiliz. KAAN’ımız artık kanatlandı. İlerleyen dönemlerde seri üretimin başlaması ve envantere giriş sürecinin tamamlanması sonrası bu konuda sıkıntımız da kalmayacak.

Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında da yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları alamamıştık. Sonra ne oldu, insansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik. Şimdi birçok ülke bunları alabilmek için Türkiye’nin kapısını çalar hale geldi.