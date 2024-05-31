Türkiye'nin gündemindeki Eurofighter Typhoon için çarpıcı detay! Dünyaca ünlü iki firma ortadan kalkacağı tarihi verdi

31 May 2024 11:16 - Güncelleme : 31 May 2024 11:17

ABD’den yeni F-16’lar alınmasında önemli bir aşamanın geride kalmasına rağmen farklı savaş uçakları envanterine katmak isteyen Türkiye’nin gündemindeki Eurofighter Typhoon’da yeni gelişmeler yaşanıyor.

EUROFİGHTER TYPHOON İÇİN TARİH VERDİLER

Airbus ve BAE Systems, Hint medya kuruluşu idrw.org'a dikkat çeken detaylar verdi. Eurofighter Typhoon savaş uçağının 2060 yılına kadar faaliyette kalacağı öne sürüldü.

İki üretici firmanın açıklaması Tempest yeni nesil savaş uçağı programının 2040 yılına kadar İtalya ve Birleşik Krallık'taki Typhoon'ların yerini alacağı yönündeki tartışmalar sonrası geldi.

Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretim ortakları İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya haricinde dış üreticiler Suudi Arabistan, Umman, Avusturya, Katar ve Kuveyt için de haberin çok iyi olduğu değerlendirildi.

Bulgarianmilitary'da yer alan detaylar göre Eurofighter filolarının bakımının ve geliştirilmesinin en azından önümüzdeki otuz beş yıl boyunca devam edeceği ön görülüyor.

AİRBUS, HİNDİSTAN İÇİN GARANTİ VERDİ

Analistlere göre Eurofighter, Rafale savaş uçağının çok ciddi rakibi… Airbus, bu nedenle Eurofighter Typhoon'un en son versiyonuyla öne çıkıyor. Typhoon'un gelişimi sürerken uluslararası pazarda Hindistan yeni varyantların alıcısı olarak değerlendiriliyor. Tranche 5 varyantını öne çıkaran Airbus, Hindistan'ın iddialı 114 jet alımı için güçlü bir teklif sağlamak üzere kapasitede önemli bir artış garanti ediyor.

BLOCK 5 İLE GELİŞTİRİLİYOR

Block 5 Eurofighter, E-Scan aktif elektronik olarak taranan dizi [AESA] radarı da dahil olmak üzere son teknoloji özelliklerle donatılıyor.

Bu son teknoloji sensör, modern hava muharebesi için gerekli olan olağanüstü durumsal farkındalık ve üst düzey hedef izleme yetenekleri sağlıyor. Ek olarak Eurofighter, pilotun operasyonel etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış gelişmiş savunma sistemlerine ve gelişmiş bir insan-makine arayüzüne (HMI) sahip.