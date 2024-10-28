Mossad karargahı bölgesindeki 'kamyonla ezme' olayının görüntüleri ortaya çıktı

28 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:56

İsrail'de dün gerçekleştirilen 'kamyonla ezme' olayına dair görüntüler çıktı. Mossad karargahı bölgesinde gerçekleşen olayda en az 10'u ağır, 40 kişi yaralandı.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv​ yakınlarında, Mossad​ karargahı bölgesinde dün gerçekleşen 'kamyonla ezme' girişimine dair görüntüler çıktı. İsrail polisi, olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendirirken Filistin​ asıllı İsrail vatandaşı şoför Rami Nasrallah'ın ailesi ise olayın bir saldırı olmadığını, Rami Nasrallah'ın yakın zamanda bir kalp ameliyatı geçirdiğini ve olayın kaza olduğunu vurguladı.

10'U AĞIR, 40 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, durağa yanaşan bir otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu, aynı anda bir kamyonun durağa girerek yolculara çarptığı kaydedildi.

Kamyon şoförünün bölgedeki “silahlı siviller” tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada ise Tel Aviv yakınlarında bir otobüs durağında gerçekleştirilen "kamyonla ezme" saldırısında yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu, toplam 40 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Soruşturma başlatan İsrail polisi, olaya ilişkin ayrıntıları araştırdığını bildirdi.

Tel Aviv yakınlarındaki kamyonla ezme girişimi İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleşti.