Dünya
Avatar
Editor
 Murat Makas

MSB'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'yi tehdit eden Fransa ve Yunanistan'a cevap verdi. Ayrıca MSB, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi. MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

MSB'den İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına sert tepki
GİRİŞ:
30.04.2026
11:58
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dönemlerde Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi hedef almasına ilişkin tepki gösterdi. Ayrıca MSB, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısı, GKRY’e Fransız askerlerinin konuşlandırma iddiasına ilişkin de açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ve GKRY'ye Fransız askerlerinin konuşlandırılacağı iddiasına tepki gösterdi.
MSB, bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını ve NATO üyesi Fransa ile Yunanistan'ın gerilimi artırdığını belirtti.
Fransa'nın Güney Kıbrıs'a asker gönderme girişimlerinin hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski taşıdığını vurguladı.
İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlendiğini ve 18 Türk vatandaşının alıkonulduğunu bildirdi.
Astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını, Bakanlıkta bu konuda bir çalışma olmadığını belirtti.
Ülkemizden Libya'ya giden askeri uçakların rotasının yakıt verimliliği ve uçuş süresi açısından daha avantajlı olan kuzey rotaya çevrildiğini açıkladı.
MSB'nin açıklamalarından satır başları:

YUNANİSTAN VE FRANSA'YA SERT TEPKİ

Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin ülkemizi hedef alan açıklamaları dikkatle takip edilmektedir.
Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz.

Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır.

GKRY’E FRANSIZ ASKERLERİNİN KONUŞLANDIRILACAĞI İDDİASI

Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir.

Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir.

Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır.

Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

İSRAİL’İN KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NA SALDIRISI

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, Gazze'ye 600 milden fazla uzaklıkta ve Yunan kara sularının birkaç mil açığındaki uluslararası sularda saldırı düzenleyen İsrail ordusunun, filoda bulunan 18 Türk vatandaşını alıkoyduğunu bildirmişti.

ASTSUBAY TEMİN ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLECEĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Bakanlığımız, personelimizin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, günümüzün değişen şartlarına uygun şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızda yapılan bir çalışma yoktur.

ÜLKEMİZDEN LİBYA’YA GİDEN ASKERİ UÇAKLARIN ROTASI

Uçuş rotaları; hava sahası kullanım kuralları, meteorolojik şartlar, uçuş emniyeti, acil durumlarda iniş yapılabilecek uygun havalimanlarının konumu, yakıt verimliliği ve Dünya’nın küresel yapısı gibi hususlar dikkate alınarak planlanmaktadır.

Ülkemizden Libya’ya gerçekleştirilen askeri uçuşlarda, 2023 yılına kadar ülkemizin güneyinden geçen rota kullanılırken, aynı yıl itibarıyla uçuş rotalarının yeniden değerlendirilmesi sonucu yakıt verimliliği ve uçuş süresi açısından daha avantajlı olan kuzey rota kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu kuzey rota, güney rotaya kıyasla yaklaşık 225 km daha kısa olup, sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edilmektedir.

3’ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

