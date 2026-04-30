AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı da erken saatlerde yaptığı açıklamada hain saldırıya tepki gösterildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ömer Çelik'ten İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı barbarlık olarak nitelendirerek kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu belirtti. Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırarak 'İnsanlık İttifakı'nı hedef aldığını ve insanlık düşmanı bir suç daha işlediğini ifade etti. İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplumun ortak bir cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Filoda yer alan vatandaşların ve diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı da erken saatlerde yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek olayı 'korsanlık eylemi' olarak nitelendirdi. İsrail donanmasının Gazze'ye yardım götüren 22 gemiyle uluslararası sularda iletişim kopardığı belirtildi.

"İNSANLIK İTTİFAKI”NI HEDEF ALAN BİR BARBARLIKTIR"

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İnsanlık İttifakı”nı hedef alan bir barbarlıktır.

"İNSANLIK DÜŞMANI BİR SUÇ DAHA İŞLEMİŞTİR"

İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İsrail donanması, Gazze yardım götüren gemilere uluslararası sularda Girit Adası açıklarında müdahale etmeye başladı. 22 gemiyle iletişim koptu. Dışişleri Bakanlığı olayı "korsanlık eylemi" diye nitelendirdi.