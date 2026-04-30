Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ömer Çelik'ten İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı saldırıya çok sert tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ömer Çelik'ten İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 09:47

AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı da erken saatlerde yaptığı açıklamada hain saldırıya tepki gösterildi.

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı barbarlık olarak nitelendirerek kınadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu belirtti.
Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırarak 'İnsanlık İttifakı'nı hedef aldığını ve insanlık düşmanı bir suç daha işlediğini ifade etti.
İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplumun ortak bir cevap vermesi gerektiğini vurguladı.
Filoda yer alan vatandaşların ve diğer yolcuların durumunun yakından takip edildiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı da erken saatlerde yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek olayı 'korsanlık eylemi' olarak nitelendirdi.
İsrail donanmasının Gazze'ye yardım götüren 22 gemiyle uluslararası sularda iletişim kopardığı belirtildi.
"İNSANLIK İTTİFAKI”NI HEDEF ALAN BİR BARBARLIKTIR"

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İnsanlık İttifakı”nı hedef alan bir barbarlıktır.

"İNSANLIK DÜŞMANI BİR SUÇ DAHA İŞLEMİŞTİR"

İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

https://x.com/omerrcelik/status/2049734047836848403

NE OLMUŞTU?

İsrail donanması, Gazze yardım götüren gemilere uluslararası sularda Girit Adası açıklarında müdahale etmeye başladı. 22 gemiyle iletişim koptu. Dışişleri Bakanlığı olayı "korsanlık eylemi" diye nitelendirdi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.