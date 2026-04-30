Ömer Çelik'ten İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı da erken saatlerde yaptığı açıklamada hain saldırıya tepki gösterildi.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir. İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İnsanlık İttifakı”nı hedef alan bir barbarlıktır.
İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.
İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."
İsrail donanması, Gazze yardım götüren gemilere uluslararası sularda Girit Adası açıklarında müdahale etmeye başladı. 22 gemiyle iletişim koptu. Dışişleri Bakanlığı olayı "korsanlık eylemi" diye nitelendirdi.