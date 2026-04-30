Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İsrail'den uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na müdahale

Gazze'ye blukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması uluslararası sularda müdahaleye başladı.

, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan gemilere müdahalesine bir yenisini ekledi. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." ifadesini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine müdahale ederek el koymaya başladığını bildirdi.
İsrail, Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladığını duyurdu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.
Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.
İsrail ordusu, donanmanın Gazze'ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı.
Küresel Sumud Filosu'nun 26 Nisan'da Akdeniz'e açıldığı ve amacının İsrail ablukasını kırmak olduğu belirtildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

"GAZZE'YE ABLUKAYI SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

İsrail ordusu, donanmanın “Gazze’ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve farklı senaryolar için hazırlıklı olduğunu” kaydetti.

İsrail ordusunun, filoya müdahale edip etmediğine ilişkin yanıt vermekten kaçınan İsrail ordu sözcülüğü, konuyu İsrail Dışişleri Bakanlığına yönlendirdi.

AA muhabiri, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden konuya ilişkin henüz herhangi bir yanıt alamadı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

