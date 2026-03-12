Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Mücteba Hamaney yaralandı mı? Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e "Lebbeyk Ya Hamaney" operasyonu

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, ailesinden birçok ismin hayatını kaybettiği saldırıda yaralandığı iddiaları gündemi sarstı. TGRT Haber’e bağlanan gazeteci Gürkan Demir, resmi bir teyit olmasa da yeni liderin güvenli bölgede süreci yönettiğini ve halkın meydanlarda Mücteba Hamaney isminde birleştiğini belirtti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 02:32
|
12.03.2026
12.03.2026
saat ikonu 02:32

, dini lider ’in ölümünün ardından yeni lider olarak belirlenen oğlu ’in, bir saldırı sırasında yaralanıp yaralanmadığı merak konusu olurken, bölgeden gelen bilgiler hareketliliğin arttığını gösterdi.

Mücteba Hamaney yaralandı mı? Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e "Lebbeyk Ya Hamaney" operasyonu

0:00 123

İRANLI BİR YETKİLİ DUYURMUŞTU

Reuters'ın İranlı bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney bir saldırılarda hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Söz konusu yetkili, Hamaney’in devlet işlerini aksatmadan yürüttüğünü belirtse de haberde liderin kamuoyu önüne çıkmama nedeni veya yaralanma zamanına dair bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

Mücteba Hamaney yaralandı mı? Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e "Lebbeyk Ya Hamaney" operasyonu

40 DALGA OPERASYON VE "HİZBULLAH" EŞ GÜDÜMÜ

Aydınlık Gazetesi Tahran Muhabiri Gürkan Demir, Mücteba Hamaney’in göreve gelmesiyle ’nun (DMO) saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti:

"DMO’nun gerçekleştirdiği son 8-9 dalga operasyonun doğrudan Mücteba Hamaney’in emir komutasında yapıldığı duyuruldu. Operasyonların "Lebbeyk Ya Hamaney" sloganıyla yürütülmesi, yeni lidere olan bağlılığın işareti olarak yorumlandı. DMO, İsrail’e karşı Lübnan ’ı ile eş güdüm içinde 50’den fazla noktayı hedef alan 5 saatlik dev bir operasyon başlatıldığını duyurdular."

SAĞLIK DURUMU BİLMECESİ

Mücteba Hamaney’in saldırı sırasında orada olup olmadığına dair Tahran yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gürkan Demir, Ali Hamaney'e yönelik saldırıda Mücteba Hamaney’in eşi, kız kardeşi, eniştesi ve yeğeninin hayatını kaybettiğini doğrularken, yeni liderin yaralı olarak kurtulmuş olma veya güvenli bir bölgede süreci yürütme ihtimalinin üzerinde durulduğunu aktardı.

Mücteba Hamaney yaralandı mı? Devrim Muhafızları’ndan İsrail’e "Lebbeyk Ya Hamaney" operasyonu

HALK MEYDANLARDA KENETLENDİ

İran halkının yeni lideri benimseyip benimsemediği sorusuna Demir, "Meydanlar tıklım tıklım dolu. Tahran’da her akşam 22 meydanda insanlar soğuk havaya rağmen toplanıyor. Mücteba Hamaney ekseninde kenetlenmiş bir halk ve seferberlik ruhu var," sözleriyle cevap verdi.

