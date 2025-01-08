Mühimmat deposunda korkunç patlama! 13 askere ulaşılamıyor, bölge boşaltıldı

08 Ocak 2025 06:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 06:53

Küba'da askeri malzemeler bulunan depoda korkunç bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 13 askerden haber alınamıyor.

Küba​ korkunç bir patlama​ haberiyle sarsıldı. Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığından (Minfar) yapılan açıklamada, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde içinde askeri malzemeler ve mühimmatlar bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

KAYIP ASKERLER ARANIYOR

Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı belirtilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi. Yetkililer tarafından, kayıp askerlerin ailelerinin bilgilendirildiği ve Silahlı Kuvvetlerin olayın çözümü için azami özen gösterdiği açıklandı.

BÖLGE BOŞALTILDI

Ciber Cuba'nın haberine göre, Holguin İl Savunma Konseyi ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 1.200 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.