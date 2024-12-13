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Münbiç'te el sanatları adı altında bomba eğitimi! PKK'lı hainler kaçarken tuzak kurmuşlar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 09:40 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:42

Suriye'de Suriye Milli Ordusu tarafından püskürtülen terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'te kadınlara el sanatları adı altında bomba yapımı eğitimi verdiği ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu​ (SMO) PKK/YPG’nin işgalinden kurtardığı Münbiç’te el sanatları kursu adı altında faaliyet yürüttüğü bir binayı görüntüledi.

Münbiç'te el sanatları adı altında bomba eğitimi! PKK'lı hainler kaçarken tuzak kurmuşlar - 1. Resim

KAÇARKEN HER ŞEYİ İMHA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Münbiç​ Yerel Meclisi’nin karşısında bulunan binada, örgüt üyesi kadınlara el yapımı bomba eğitimi verildiği ortaya çıktı. Kaçan teröristlerin karargâhtaki birçok belge ve eşyayı imha etmeye çalıştığı belirlendi.

Münbiç'te el sanatları adı altında bomba eğitimi! PKK'lı hainler kaçarken tuzak kurmuşlar - 2. Resim

GİDERKEN TUZAK KURMUŞLAR

Örgüte ait çok sayıda fotoğraf ve afişin yer aldığı binada, el yapımı bomba üretiminde kullanılan piller ve pilleri bağlamak için düzenekler bulundu. Muhaliflerin kontrolüne geçen binada, elektrik şalterine tuzaklanmış bir bomba da etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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