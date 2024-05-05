Mutfağındaki korkutucu olayların nedeni ortaya çıktı! Gerçek bambaşkaymış

05 May 2024 17:14 - Güncelleme : 05 May 2024 17:38

Ailesine 'odamda canavar var' dedi! Gerçek şoke etti

Ailesine 'odamda canavar var' dedi! Gerçek şoke etti

Avustralya'da Kerrie O'Dwyer adındaki bir kadın, sabah kahvaltı hazırlamak için evinin mutfağına gittiğinde "bir canavarın izlerini" buldu ve en kötü kabusunun gerçekleştiğini ifade etti.

Gizemli hayvan, kadının lavabosunun yanı sıra üzerinde iki avokado bulunan bir tabağa da dışkı bırakmıştı.

Kerrie O'Dwyer, Facebook'taki Pest Help Australia sayfasında mutfağındaki tuhaf olaylarla ilgili bilgi edinebilmek için bir gönderi paylaşarak şunları yazdı:

"Arkadaşlar lütfen yardım edin. Gece boyunca bir canavarın izlerini sürdüm. Sizce nedir ve ne yapmalıyım? Bu tür şeylerle aram iyi değil."

Yorum yapanların kadına, evine giren şeyin tam olarak ne olduğunu söylemeleri uzun sürmedi: Bir fare. Bir kişi "Fare var" diye yazarken, bir başkası basitçe "Fare" diye ekledi. Bir başkası ise kadının bir haşere kontrol şirketini aramasını önerdi.

Diğer yorumlarda da kadına duvar ya da zemindeki küçük delikler ve çatlaklar gibi "tüm erişim noktalarını haşerelerden koruması" tavsiye edildi.

Ancak başka bir kişi farenin lavabo giderinden yukarı doğru bir yol bulmuş olabileceğini, bunun da lavabodaki pislikleri açıklayacağını söyledi. Kadın ise, "Bunun olma ihtimali yüksek çünkü başka giriş/çıkış noktası yok!" cevabını verdi.