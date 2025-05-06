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 | Berrak Arican

Müzakereler sonuç verdi: Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Her iki taraf da 205 esir askeri geri aldı. Esir takasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk yaptığı belirtildi.

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Müzakereler sonuç verdi: Rusya-Ukrayna arasında esir takası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 16:50

Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen müzakereler sonucunda esir takası gerçekleşti. Ukrayna 205 Rus askeri, Rusya ise 205 Ukrayna askerini serbest bıraktı. Rus askerlerinin halihazırda Belarus topraklarında bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, askerlere burada gereken psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.

Müzakereler sonuç verdi: Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Rus askerlerin yakınlarıyla temas kurma imkanına sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir değişimi için arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

Müzakereler sonuç verdi: Rusya-Ukrayna arasında esir takası

''HERKESİ GERİ GETİRMEK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ''

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin evlerine geri getirildiğini belirtti.

Müzakereler sonuç verdi: Rusya-Ukrayna arasında esir takası

Esir takası sürecine katkı sağlayan BAE ve tüm taraflara teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Her gün halkımız için mücadele ediyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız kesinlikle." ifadelerini kullandı.

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