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 | Berrak Arican

Rusya'nın ateşkesini Ukrayna kabul etmedi, Kremlin uyarı yaptı: Vurursanız vururuz!

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın kabul etmediği 3 günlük ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu. Peskov, saldırılara karşılık verileceğini söyledi.

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Rusya'nın ateşkesini Ukrayna kabul etmedi, Kremlin uyarı yaptı: Vurursanız vururuz!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 15:09

Rusya, Zafer Günü kutlamaları için 8-10 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Fakat Ukrayna bu kısa süreli ateşkesi kabul etmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla Rus güçlerinin saldırılarını sürdürmeyeceğini söyledi. Peskov, ancak Ukrayna güçlerinin Rus mevzilerini vurması durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

Rusya'nın ateşkesini Ukrayna kabul etmedi, Kremlin uyarı yaptı: Vurursanız vururuz!

''VURURLARSA VURURUZ!''

Peskov, Zelenskiy'nin 3 günlük ateşkesi imzalamamasına ilişkin "Ateşkes olacaktır, ancak Kiev rejiminin karşılık vermemesi ve mevzilerimizi ya da tesislerimizi vurma girişimlerinin devam etmesi halinde derhal uygun bir cevap verilecektir" dedi.

Rus Sözcü, Peskov, Kiev'in önerilen ateşkesi imzalamaya hazır olduğuna dair henüz herhangi bir işaret vermediğini söyledi.

Rusya'nın ateşkesini Ukrayna kabul etmedi, Kremlin uyarı yaptı: Vurursanız vururuz!

UKRAYNA ATEŞKESİ KABUL ETMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı.

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Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dâhilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#vladimir putin
#ateşkes
#dmitriy peskov
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