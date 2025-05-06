Rusya'nın ateşkesini Ukrayna kabul etmedi, Kremlin uyarı yaptı: Vurursanız vururuz!

Rusya, Zafer Günü kutlamaları için 8-10 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Fakat Ukrayna bu kısa süreli ateşkesi kabul etmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla Rus güçlerinin saldırılarını sürdürmeyeceğini söyledi. Peskov, ancak Ukrayna güçlerinin Rus mevzilerini vurması durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

''VURURLARSA VURURUZ!''

Peskov, Zelenskiy'nin 3 günlük ateşkesi imzalamamasına ilişkin "Ateşkes olacaktır, ancak Kiev rejiminin karşılık vermemesi ve mevzilerimizi ya da tesislerimizi vurma girişimlerinin devam etmesi halinde derhal uygun bir cevap verilecektir" dedi.

Rus Sözcü, Peskov, Kiev'in önerilen ateşkesi imzalamaya hazır olduğuna dair henüz herhangi bir işaret vermediğini söyledi.

UKRAYNA ATEŞKESİ KABUL ETMEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Nisan’da yaptığı açıklamada, Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı.