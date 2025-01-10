Myanmar ordusu hava saldırısıyla sivilleri bombaladı: Onlarca kişi öldü, yaralandı

10 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:16

Myanmar'da ordu Ramree Adası'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu Arakanlı Müslüman olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı.

Askeri yönetim altındaki Myanmar ordusunun Arakan eyaletine bağlı Ramree Adası'na düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu Arakanlı Müslüman (Rohingya) olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği, 50'sinin de yaralandığı bildirildi. Acil durum gönüllülerinden bir kişi, 2 savaş uçağının bölgeye attığı bombalar nedeniyle çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gönüllü, hava saldırısında çok sayıda evin hasar gördüğünü, saldırıların ardından çıkan yangını söndürmek için bölge halkının seferber olduğunu ifade etti. Orduyla çatışan silahlı gruplardan Arakan Ordusu, yaklaşık 1 yıldır Kyauk Ni Maw köyünün kontrolünü elinde tutuyor.

Arakan Ordusu Sözcüsü Khaing Thukha, Myanmar Now'a verdiği demeçte, ordunun, sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

3 BİNİN ÜZERİNDE ARAKANLI MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win ve Özgür Rohingya Koalisyonunun kurucularından Nay San Lwin, saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Win, Kyauk Ni Maw'da yüzyıllardır 3 binin üzerinde Arakanlı Müslümanın yaşadığını ve buradaki bazı camilerin çok eski olduğunu kaydetti.

Köyde Budist toplulukların da bulunduğunu ve Müslümanlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ifade eden Win, Kyauk Ni Maw'ın Arakan eyaleti için önemli bir tedarik merkezi olduğunu belirti.

Win, "Ordu onları hedef aldı, çünkü burası Müslüman bir köy" değerlendirmesinde bulundu.