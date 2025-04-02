Myanmar’a yardıma giden Türk ekip 1 kişiyi daha enkazdan kurtardı

Şiddetli depremler yaşayan Myanmar’da yardıma giden Türk ekip 1 kişiyi daha enkaz altından kurtardı. Türk ekip 24 saatte iki kişiyi enkazdan kurtarmış oldu.

Büyük depremlerin vurduğu Myanmar’da 5. günde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türk arama kurtarma ekibi GEA, enkazdan iki kişiyi kurtardı.

1 KİŞİ DAHA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Dün başkent Naypyidaw’da yıkılan Aye Chan Thar Oteli’nin enkazında çalışmalara başlayan ekip, 26 yaşındaki otel personelini kurtarmasının ardından 24 saat bile geçmeden 1 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde şu ana kadar 2 bin 886 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 639 kişinin yaralandığı ve en az 373 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklandı.