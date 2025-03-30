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 | Baran Aksoy

Depremin vurduğu Myanmar'da yıkım çok büyük! Can kaybı her geçen saat artıyor

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremin ardından birçok bina yerle bir oldu. Yıkımın ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ediyor. ardından zamana karşı yarış sürüyor. Can kaybının bin 654'e ulaştığı bilançonun her geçen saat arttığı bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 09:10

Güneydoğu Asya ülkeyi Myanmar, 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki depremle sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, sarsıntıların Sagaing kentine 16 kilometre yakınlıkta ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Bangladeş, Hindistan, Laos, Tayland ve Çin'de de hissedildi.

Myanmar’ın Mandalay kentindeki ikonik Ava Köprüsü depremin etkisiyle çöktü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

HERKES PANİKLE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Myanmar’daki deprem o kadar şiddetliydi ki tam bin 238 kilometre ötedeki Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Halk yüksek binalardan kendilerini panikle dışarı attı. 17 milyon kişinin yaşadığı metropolde bir gökdelenin inşaatı çöktü.

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OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Bazı görüntülerde binaların üst katlarında bulunan havuzlardan suyun taştığı görüldü. Hükümet ise arama kurtarma çalışmalarının daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

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DEPREM BİN KM UZAKLIKTAKİ TAYLAND'I DA VURDU

Myanmar’daki deprem o kadar şiddetliydi ki, tam bin 238 kilometre ötedeki Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. İki büyük depremden etkilenen sadece Tayland olmadı. Sarsıntılar Hindistan ve Çin'de de hasara yol açtı, çok sayıda bina zarar gördü.

CAN KAYBI ARTIYOR

Depremin vurduğu Myanmar'da şu ana kadar bin 654 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor.

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