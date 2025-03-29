Sağa sola savruldular ama bebekleri bırakmadılar! Çinli hemşirelerin deprem anındaki görüntüleri viral oldu

Asya ülkesi Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu Çin'de de hissedildi. Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Ruili'de bulunan bir hastanedeki görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hemşirenin şiddetli sarsıntı sırasında ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen bebekleri korumaya çalıştığı görüldü.

Hemşirelerden biri kucağındaki bebeğe siper olurken, diğeri ise savrulan kuvözdeki bebekleri tuttu. Deprem anında bebekleri yalnız bırakmayan hemşirelerin çabası, sosyal medyada takdir topladı.

"DÜŞÜNMEYE VAKTİM OLMADI"

Hemşire Xiong Jielan depremin ardından verdiği röportajda, "Düşünmeye vaktim olmadı. Bu içgüdüsel bir hareketti. Önemli olan bebeği güvende tutmaktı" ifadelerini kullandı.