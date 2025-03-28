Son dakika | Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem: Görüntüler dehşete düşürdü

Son dakika haberine göre, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çin ve Tayland’ın başkenti Bangkok’ta da hissedildi. Yetkililer, özellikle Himalaya bölgesindeki sismik hareketliliğin bu tür büyük depremlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Birçok ülkeden hissedilen şiddetli depremin görüntüleri ise dehşete düşürdü. Depremde kaydedilen görüntülerde, çok katlı bir binada bulunan havuzun şelale gibi aşağıya doğru aktığı görüldü. 7.7 büyüklüğündeki depremde inşaat halindeki bir gökdelenin çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞİDDETLİ BİR DEPREM DAHA

Merkez üssü Mandalay-Sagaing bölgesi olan depremde çok sayıda binanın yıkıldı bildirildi. 7.7'lik depremin hemen ardından 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İki depremin de yerin 10 km altında gerçekleştiği aktarıldı. Deprem, çevre ülkeler Bangladeş, Lahos, Tayland ve Çin'de de hissedildi.

ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Depremin vurduğu ülkelerde şuana şu ana kadar hasar ya da can kaybına ilişkin net bir bilgi yok. Depremin ardından büyük bir korkuya kapılan insanlar, yüksek katlı apartmanlardan ve otellerden dışarı akın etti. Tayland Başbakanı ise hükümeti acil toplantıya çağırdı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/3/28/myanmardaki-77lik-depremin-goruntuleri-dehsete-dusurdu.mp4