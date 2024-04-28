Nahçıvan’da mühimmat patladı: Ölüler var!

28 Nisan 2024 20:37 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:23

Cinayette dikkat çeken detay: Su faturası için köy muhtarını öldürdü!

Cinayette dikkat çeken detay: Su faturası için köy muhtarını öldürdü!

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinde Ermenistan’a ait mühimmat patladı. Karaağaç köyünde yaşanan patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 72 yaşındaki Vilayet Rızayev ve 53 yaşındaki Adem Aliyev’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Savcılık, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.