NASA ile Pentagon harekete geçti! SpaceX'e alternatif arıyorlar

NASA ile Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump ile SpaceX'in sahibi Elon Musk arasındaki anlaşmazlık nedeniyle dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü. Yaşanan gerginlikten sonra SpaceX'e alternatif aradığı iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin, ismini vermediği NASA ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi uzay programında farklı seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Haberde; Trump ile Elon Musk arasındaki gerilimin tırmanması sonrasında Trump’ın, “Musk’ın şirketleriyle yapılan devlet sözleşmelerinin iptal edilebileceği” yönündeki açıklaması üzerine, NASA ve Pentagon bünyesindeki ilgili birimlerin SpaceX dışında alternatif firmaları araştırmaya başladığı öne sürüldü.

"SPACEX’E KARŞI OLASI SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLUNMALI”

Musk’ın bu süreçte SpaceX’e ait Dragon uzay aracının uçuşlarını durdurabileceği yönündeki açıklamasının iki kurumun yetkilileri üzerinde şok etkisine neden olduğu ifade edilen haberde, Musk her ne kadar bu ifadeyi sonradan geri çekse de, açıklamanın NASA tarafından “SpaceX’e karşı olası senaryolara hazırlıklı olunmalı” şeklinde yorumlandığı aktarıldı.

"MİLYARLARCA DOLARLIK TASARRUF YAPMANIN EN KOLAY YOLU"

NASA, uzay uçuşlarını SpaceX''in roketleriyle gerçekleştirirken Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük oranda aynı şirketle çalışıyor. ABD Başkanı Trump, Musk ile yaşadığı tartışmaların ardından Truth Social hesabından, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir" açıklamasını yapmıştı.

MUSK GERİ ADIM ATTI

Musk ise NASA'nın uzay uçuşlarına hizmet veren SpaceX firmasının artık bu hizmeti durdurmayı düşünebileceğini ifade etmiş, daha sonra bu açıklamasını geri çektiğini belirtmişti.